Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал меморандум, который запрещает службу в армии трансгендерам.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал меморандум, который запрещает службу в армии трансгендерам.Глава государства принял это решение на основании рекомендации министра обороны и военных экспертов, передает РИА Новости. Согласно документу, в армии не разрешается служить людям, страдающим "гендерной дисфорией", которым требуется медицинская помощь (в том числе медикаменты и операции).Основная мотивация для такого решения – служба трансгендеров в армии представляет существенный риск для эффективности военных. Однако при определенных обстоятельствах могут быть сделаны исключения.Решение об отмене запрета на службу трансгендеров в ВВС США было принято при администрации Барака Обамы, но его реализацию отложили до 1 июля 2017 года. 1 июля министр обороны США Джеймс Мэттис одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу также было отложено. Согласно данным различных источников, в армии Соединенных Штатов служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.