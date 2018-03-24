Три станции фиолетовой ветки московского метро закроют на неделю для строительства Кожуховской линии.

Три станции "фиолетовой" ветки московского метро закроют на неделю для строительства Кожуховской линии. Об этом сообщает московский метрополитен.Как уточняется, в период с 24 по 30 марта будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Данные ограничения связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" — "Лермонтовский проспект". В это время поезда будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно, передает РИА Новости. Метрополитен возобновит работу в обычном режиме в субботу, 31 марта, в 5:30.Мосгортранс запустит компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до "Котельников", "Жулебино", "Лермонтовского проспекта", "Выхино" и "Кузьминок". Интервал движения составит менее одной минуты. Для максимально быстрого проезда наземного транспорта будет изменена схема организации дорожного движения в районе закрытых станций. Ограничения продолжат действовать до 31 марта включительно. С целью разгрузки станции метро "Выхино" с 24 по 30 марта пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию "Выхино" без остановки.