Бывший вратарь сборной Испании по футболу Сантьяго Канисарес в пятницу, 23 марта пережил семейную трагедию – в возрасте пяти лет скончался его сын Санти. Известно, что причиной столь скоропостижной смерти является онкологическое заболевание.

Бывший вратарь сборной Испании по футболу Сантьяго Канисарес в пятницу, 23 марта пережил семейную трагедию – в возрасте пяти лет скончался его сын Санти. Известно, что причиной столь скоропостижной смерти является онкологическое заболевание. Об этом сообщает Спортбокс.Ru.Федерация футбола Испании решила поддержать Канисареса и на товарищеский матч против сборной Германии (1:1) испанские футболисты вышли в траурных повязках.OFICIAL | Esta noche luciremos brazalete negro en memoria de Santi, hijo de @santicanizares, que ha fallecido en la jornada de hoy. Descanse en paz pic.twitter.com/vLYR0xBVrM— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 23 марта 2018 г.Канисарес в период с 1992 по 2006 год провел за сборную Испании 45 матчей. Голкипер является воспитанником мадридского "Реала", однако по-настоящему он прославился в составе "Валенсии", за которую он сыграл в 305 играх, а также завоевав титул чемпиона Испании и обладателя Кубка УЕФА.