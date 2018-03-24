Полностью линия должна заработать в следующем году. Она соединит восемь станций

Участок Кожуховской линии Московского метро от станции "Некрасовка" до станции "Косино" планируется запустить к концу этого лета, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин."В этом году, к концу лета, мы настроены участок "Некрасовка" – "Косино" с четырьмя станциями запустить в эксплуатацию", - сказал Марат Хуснуллин.После этого работы на этой линии продолжатся, полностью запустить ее планируется в 2019 году. Сейчас на Кожуховской линии метро работает свыше пяти тысяч строителей.В состав Кожуховской линии войдут восемь станций: "Нижегородская улица", "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Протяженность Кожуховской линии составит более 17 километров.