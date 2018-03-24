Как минимум один человек погиб и несколько ранены в результате взрыва во втором по величине городе Египта - Александрии. Взрыв прогремел в восточной части этого города на средиземноморском побережье страны.

Как минимум один человек погиб и несколько ранены в результате взрыва во втором по величине городе Египта — Александрии. Взрыв прогремел в восточной части этого города на средиземноморском побережье страны.По сообщению электронной версии газеты "Аль-Яум ас-Сабиа", неподалеку от улицы Аль-Муаскар ар-Руманий в районе Рушди взорвалась заминированная машина. Издание ссылается на городские медицинские службы. Других подробностей произошедшего пока не приводится, передает ТАСС.