Инкассатор, находясь в салоне служебной машины, попросил коллегу выйти за кофе, а сам в этот момент забрал деньги и скрылся...

«Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержан подозреваемый в краже 4,7 млн рублей из инкассаторского автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по Таганскому району поступило заявление от начальника службы собственной безопасности одной из фирм, осуществляющей банковские и инкассаторские услуги. Заявитель сообщил о краже из инкассаторского автомобиля крупной суммы денежных средств.Сотрудники полиции установили, что автомобиль фирмы, в котором находились двое сотрудников инкассаторской службы, остановился на улице Золоторожский Вал. Водитель ненадолго отлучился, а когда вернулся обнаружил, что его напарника нет. Из салона исчезла также инкассаторская сумка с деньгами. Общий материальный ущерб составил 4,7 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Каширском районе Подмосковья задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий из Липецкой области. Как выяснилось, находясь в салоне служебной машины, он попросил коллегу выйти за кофе, а сам в этот момент забрал деньги и скрылся.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60