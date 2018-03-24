Инкассатор, находясь в салоне служебной машины, попросил коллегу выйти за кофе, а сам в этот момент забрал деньги и скрылся...
«Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержан подозреваемый в краже 4,7 млн рублей из инкассаторского автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В дежурную часть ОМВД России по Таганскому району поступило заявление от начальника службы собственной безопасности одной из фирм, осуществляющей банковские и инкассаторские услуги. Заявитель сообщил о краже из инкассаторского автомобиля крупной суммы денежных средств.
Сотрудники полиции установили, что автомобиль фирмы, в котором находились двое сотрудников инкассаторской службы, остановился на улице Золоторожский Вал. Водитель ненадолго отлучился, а когда вернулся обнаружил, что его напарника нет. Из салона исчезла также инкассаторская сумка с деньгами. Общий материальный ущерб составил 4,7 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Каширском районе Подмосковья задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий из Липецкой области. Как выяснилось, находясь в салоне служебной машины, он попросил коллегу выйти за кофе, а сам в этот момент забрал деньги и скрылся.
По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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