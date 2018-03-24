Техногенные аварии в СССР были не редкостью. Человеческие ошибки в сочетании с техническими неисправностями приводили к ужасным трагедиям. Одна из самых жутких катастроф за все советское время произошла 13 марта 1961 года в Киеве. Столицу Украины чуть не смыло с лица земли в результате прорыва дамбы.

Техногенные аварии в СССР были не редкостью. Человеческиеошибки в сочетании с техническими неисправностями приводили к ужаснымтрагедиям. Одна из самых жутких катастроф за все советское время произошла 13марта 1961 года в Киеве. Столицу Украины чуть не смыло с лица земли врезультате прорыва дамбы.Понедельник, как известно, день тяжелый. Начало очередной рабочей недели выпало на 13 марта. Сонные киевлянеспешили на работу. Вряд ли кто-то из горожан мог подумать, что тот солнечныймартовский день станет последним в их жизни.Дамба в районе Бабьего Яра на северо-западной окраине городаначала разрушаться в 6:45. На протяжении 10 лет туда сливалиотходы производства (пульпу) ближайшие кирпичные заводы. Ранним утром в Куреневке, одном израйонов Киева, горожане начали замечать небольшой поток воды.Настоящая катастрофа разразилась в 8:30, когда дамбу,наконец, прорвало. Оттуда со скоростью пять метров в секунду хлынула волна пульпывысотой 14 метров и шириной более 20. Так начался печально известныйКуреневский потоп.Серо-коричневая селевая лавина очень быстро заполнилаприлегающие улицы. Ее сила была настолько велика, что волна легкопереворачивала легковые автомобили, разрушала здания, увлекая за собой неуспевших укрыться в безопасном месте пешеходов. Все вокруг покрылось селевымслоем из глины, песка и грязи.Поток повалил электрические столбы, что привело к возгораниютрамваев, переполненных пассажирами. Кто-то пытался выбраться, проламывалстекла, но все равно погибал в неистовой лавине. Другие оказались поражены электрическимтоком.По некоторым оценкам, наружу вырвалось более 700 тысячкубических метров пульпы. Поток снес на своем пути не только людей, машины ицелые здания, но и расположенное поблизости кладбище. Жуткое зрелище: водаизвлекла из могил разложившиеся трупы и не истлевшие фрагменты гробов.Больше всего от разбушевавшейся стихии досталось трамвайномудепо имени Красина, предприятию "Укрпромконструктор", стадиону"Спартак" и местной больнице. Сильно пострадал участок улицы Фрунзе ивсе строения, расположенные в районе Бабьего яра.Около половины построек составляли одноэтажные и двухэтажные дома. Стадион"Спартак" был затоплен жижой настолько, что его ограда полностьюскрылась под слоем грязи и глины. Накрывшая целый район вязкая пульпа полностьюуничтожила трамвайный парк.Всего зона бедствия составила пять тысяч квадратных метров,частично или полностью разрушенными оказались 53 здания, включая два общежития.Как это часто бывало в стране советов, партия далеко невсегда считала нужным сообщать людям о случившемся. На несколько дней киевскиетелефоны замолчали, дозвониться до украинской столицы было невозможно. Дажепилотам гражданской авиации приказали не совершать полеты над местом трагедии втечение нескольких недель.Однако масштабы Куреневского потопа и его последствия былитаковы, что скрыть катастрофу было невозможно. Но оставалась другая"опция" – уменьшить или вовсе засекретить количество погибших. Поофициальным данным, в результате схода селевого потока погибли 145 человек.Понеофициальным же количество жертв катастрофы превысило тысячу человек.Многие говорили о полутора тысячах, другие и вовсе утверждали, что под пульпой были заживо похороненыболее двух тысяч человек.К чести тогдашнего украинского руководства, гражданам,потерявшим в результате потопа свое жилье, довольно скоро вручили ключи отновых квартир. В качестве дополнительной меры поддержки была предоставленавозможности покупки в рассрочку бытовой техники. Вот только людей, к сожалению, вернуть было уже нельзя.