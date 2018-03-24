В квартире на востоке Москвы взорвался не бытовой газ. В АО Мосгаз заявили, что информация о взрыве газа не соответствует действительности. По сообщению неназванного информированного источника, причиной инцидента стала вспышка спиртосодержащей жидкости в самогонном аппарате.

В квартире на востоке Москвы взорвался не бытовой газ. В АО "Мосгаз" заявили, что информация о взрыве газа не соответствует действительности. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный информированный источник, причиной инцидента, по предварительной версии, стал самогонный аппарат.ЧП произошло в субботу в одной из квартир дома номер 18, корпус 2 на Хабаровской улице. После взрыва в помещении возник пожар. ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС России передает, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров. С пострадавшего и соседних этажей спасены семь человек. Пожар был оперативно ликвидирован, его причиной стала "вспышка спиртосодержащей продукции" в самогонном аппарате.