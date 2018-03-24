В США российский гражданин приговорен к 18 месяцам тюрьмы за попытку незаконно провезти в багаже боеприпасы и детали огнестрельного оружия.

В США российский гражданин приговорен к 18 месяцам тюрьмы за попытку незаконно провезти в багаже боеприпасы и детали огнестрельного оружия. Об этом сообщили представители иммиграционной и таможенной полиции.По данным правоохранителей, 44-летнего Константина Чеховского из Санкт-Петербурга арестовали в международном аэропорту Чикаго 26 апреля 2017 года при попытке вылететь в Стокгольм. В 11 багажных местах россиянина таможенники обнаружили боеприпасы и детали к огнестрельному оружию (в том числе пули, обоймы, курки и оптические прицелы, совместимые с автоматическими винтовками АК-47 (Калашников) и М4).По данным обвинения, у задержанного не было при себе разрешения, необходимого для экспорта оружия.В 2017 году в суде Чикаго Чеховской признал вину в намеренной попытке незаконно вывезти детали оружия, напоминает РИА Новости. Решением суда он приговорен к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 100 тысяч долларов.