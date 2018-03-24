Педагоги выразили благодарность сотрудникам Госавтоинспекции Москвы и медицинским работникам и отметили, что приобретенные в ходе встречи знания и навыки очень важны...

В Управлении ГИБДД города Москвы проводятся обучающие занятия по оказанию первой медицинской помощи для педагогов отрядов юных инспекторов дорожного движения.В столичных школах подведены итоги межрайонных соревнований в рамках ежегодного конкурса «Безопасное колесо» среди отрядов ЮИД. С целью подготовки команд-победителей к городскому этапу, сотрудники столичной Госавтоинспекции совместно с Центром экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы, продолжают цикл занятий по оказанию первой помощи для руководителей отрядов.Для оказания методической помощи педагогам в подготовке ребят к конкурсу, который также включает практические испытания на знание основ оказания первой помощи, квалифицированные специалисты в области медицины провели мастер-класс с использованием специального манекена. Участники занятия попробовали применить полученные в ходе лекции знания на практике и воспроизвести этапы оказания экстренной доврачебной помощи. Также специалисты рассказали, как правильно применять медикаменты в различных чрезвычайных ситуациях.В завершение встречи педагоги выразили благодарность сотрудникам Госавтоинспекции Москвы и медицинским работникам и отметили, что приобретенные в ходе встречи знания и навыки очень важны и необходимы каждому.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81