Обучение строилось с учетом специфики служебной деятельности полицейских, поэтому акцент был сделан на инструментах, дающих результат в условиях дефицита времени...

Руководители УВД по САО ГУ МВД России организовали для сотрудников трехдневный семинар-тренинг по теме «Профайлинг криминального поведения».Профайлинг криминального поведения – это совокупность психологических приемов, направленных на выявление потенциально опасного поведения и его нейтрализацию.В качестве тренеров были приглашены опытные преподаватели Владимир Митрофанов и Александр Будницкий.Обучение строилось с учетом специфики служебной деятельности полицейских, поэтому акцент был сделан на инструментах, дающих результат в условиях дефицита времени.После обучения состоялся экзамен, который успешно прошли все слушатели. В задание входило определение не только наличия у человека при себе опасных объектов, но и точное определение предмета (граната, нож, пистолет).Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29