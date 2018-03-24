Ранее судимый 26-летний приезжий из ближнего зарубежья предоставил для получения кредита справку с места работы, с которой уже уволился...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино задержали приезжего, подозреваемого в кредитном мошенничестве.В ОМВД России по району Тропарево-Никулино поступило заявление от представителя банка. Он пояснил, что в салон сотовой связи на улице Покрышкина обратился молодой человек, который предоставил и оформил кредитный договор на приобретение мобильного телефона и аксессуаров к нему. Получив приобретенный товар, обязательства по договору мужчина не выполнил. Материальный ущерб составил более 100 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 26-летний приезжий из ближнего зарубежья. Как выяснилось, он предоставил справку с места работы, с которой уже уволился.Отделением дознания ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Кредитное мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39