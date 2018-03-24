Еще две потери понесла российская диаспора на теннисном турнире в американском Майами, призовой фонд которого составляет 7,97 млн долларов. В женской части состязаний проиграли свои очередные матчи олимпийская чемпионка Елена Веснина и Наталья Вихлянцева.

Еще две потери понесла российская диаспора на теннисном турнире в американском Майами, призовой фонд которого составляет 7,97 млн долларов. В женской части состязаний проиграли свои очередные матчи олимпийская чемпионка Елена Веснина и Наталья Вихлянцева.Веснина, которая имела в Майами 24-й номер "посева", в трех партиях уступила хорватке Донне Векич – 3:6, 7:6, 1:6. Вихлянцевой, которая прошла в основную сетку из квалификации, досталась в соперницы Винус Уильямс ("посев" №8). Опытная американка выиграла в двух сетах – 7:5, 6:4.