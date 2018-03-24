Ежемесячная аудитория Telegram достигла 200 млн человек. Разработчики подчеркивают, что по числу пользователей их проект сравним с шестой по количеству жителей страной в мире. А производитель экшн-камер GoPro начал лицензировать свои решения сторонним производителям.

Ежемесячная аудитория Telegram достигла 200 млн человек. Разработчики подчеркивают, что по числу пользователей их проект сравним с шестой по количеству жителей страной в мире. В России, по данным на начало 2017-го, аудитория мессенджера оценивалась в 6 млн человек. К настоящему времени она, вероятно, значительно выросла.Интересно, что в сообщении, посвященном этой вехе, Telegram подчеркивает, что с момента основания в 2013-м году сервис не передал никому ни одного байта информации пользователей. Фактически это ответ на то давление, которое в России оказывает на мессенджер Роскомнадзор. Ведомство дало Telegram 15 дней на то, чтобы передать в ФСБ ключи для расшифровки переписки нескольких пользователей. В случае неисполнения Роскомнадзор обещает запустить процедуру блокировки сервиса.”Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?читайте такжеЗнаменитая GoPro начала продавать разрешения на внедрение своих программных и аппаратных технологий. Компания заключила соглашение с американским производителем электроники Jabil, согласно которому последний получил многолетнюю лицензию на использование дизайна, технологий и компонентов GoPro.