Танцовщица Анастасия Волочкова продолжает публиковать откровенные снимки из бани. На этот раз балерина решила полностью избавиться от одежды, удивив поклонников и вызвав раздражение у злопыхателей.

Танцовщица Анастасия Волочкова продолжает публиковать откровенные снимки из бани. На этот раз балерина решила полностью избавиться от одежды, удивив поклонников и вызвав раздражение у злопыхателей.Фотография появилась на личной странице Волочковой в социальной сети Instagram. Интимные места она прикрыла руками, ногами и веником."Наконец-то время отмыться и очиститься в русской бане! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – подписала снимок Волочкова. Армия подписчиков балерина разделилась на два лагеря. Некоторые начали нахваливать танцовщицу и делать откровенно похабные намеки, а другие – возмущаться уровнем разврата."Я бы попарил Настю", – замечтался один из комментаторов. "У меня сегодня День Рождение! Анастасия, можно Вы меня поздравите?" – вопрошает другой. "Анастасия просто богиня", – пишет третий.Были и те, у кого фотография вызвала только раздражение. "Грязь притягивает грязь.......Очнись, прима, а то захлебнешся, наслаждаясь помоями" – дает совет пользователь. "Любимая поза страшные ноги свесить что бы все увидели. Фу", – поддержал волну критики другой участник обсуждения.Сама Волочкова решила не вступать в полемику со злопыхателями. Примечательно, что количество восхищенных комментаторов значительно выросло после того, как танцовщица радикально сменила имидж.