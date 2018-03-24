Калининско-Солнцевская линия метро дойдет до Новой Москвы. Глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин пообещал, что 2018 год войдет в историю метростроения столицы – власти обещают открыть рекордное число станций.

Калининско-Солнцевскаялиния метро дойдет до Новой Москвы. Глава Стройкомплекса Марат Хуснуллинпообещал, что 2018 год войдет в историю метростроения столицы – власти обещаютоткрыть рекордное число станций.На традиционномсубботнем объезде Марат Хуснуллин побывал на строящихся станциях желтой ветки.Часть объектов здесь практически завершена: на 98% построена "Рассказовка",идет передача ее помещений метрополитену. В высокой степени готовностинаходятся "Новопеределкино", "Боровское шоссе" и "Очаково". Территории вокругэтих станций до начала лета благоустроят.Одной из самыхсложных станций Хуснуллин назвал "Мичуринский проспект". Здесь инженерам истроителям предстоит выполнить непростую техническую задачу – соединить Большую кольцевуюи Калининско-Солнцевскую линии."Объект будет однимиз самых красивых в столичном метро, на базе "Мичуринского проспекта" создадимкрупный транспортно-пересадочный узел", – пообещал глава Стройкомплекса."Мичуринский проспект" -уникальная станция с застекленными витражами, открывающими панорамный вид на расположенныйрядом парк. Тема деревьев и цветов продолжается в оформлении станции: колоныукрасят панели с изображением цветущего сада. Дизайн станциисвязан с деятельностью советского биолога Ивана Мичурина.Станцияполуподземная, что необычно для московского метро. Это связано с перепадомвысот вдоль Мичуринского проспекта. Такой рельеф позволил запроектироватьпроемы с панорамным остеклением на всю высоту части западной путевой стены.Очевидно, что новаястанция будет очень востребована у жителей сразу нескольких районов. В часы пикей смогут воспользоваться до 23 тысяч человек. Для удобства горожан спротивоположной стороной Мичуринского проспекта станцию соединит пешеходныйпереход.Помимо"Мичуринского проспекта", на Калининско-Солнцевской линии откроются еще шестьстанций, а сама ветка в этом году выйдет за МКАД и пойдет по территории НовойМосквы. Ее конечной станцией станет "Рассказовка", а для обеспечения бесперебойнойработы нового участка строится электродепо "Солнцево".По словамХуснуллина, сейчас силы строителей брошены на сдачу новых объектов. Городскиевласти приняли решение увеличить количество бригад на желтой линии на полторы тысячи человек итеперь здесь трудятся порядка шеститысяч рабочих, их смены усилят, а зарплату повысят.Такжев этом году планируется открыть участок из четырех станций новой Кожуховскойветки от "Некрасовки" до "Косино". Полностью движение поездов на этой ветке планируется запустить в 2019 году. Онасерьезно сократит время в пути на работу и обратно для жителей районов, расположенныхза МКАД.Всего московские власти планируют открыть в этом году более двух десятков станций.И это рекорд: в таком количестве станции подземки единовременно еще несдавались. Темпыввода новых станций метро в Москве покажут лучший результат за всю историюстоличного метростроения, пообещал заммэра."Этот годвойдет в историю метростроения Москвы. С начала 2018-го мы сдали уже восемьстанций – пять на Большой кольцевой и три на Люблинско-Дмитровской ветках. Всегов планах 24 станции", – заявил Марат Хуснуллин.Напомним,что на этой неделе в Москве открылись три станции на Люблинско-Дмитровскойлинии – "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Первые пассажиры новогоучастка отправились в центр города на ретросоставе из четырех вагоновжелто-болотного цвета с маркировкой "1031".