Автомобиль несколько раз врезался в стены тоннеля и замер поперек проезжей части. По словам автора видео, девушку, находившуюся за рулем легковушки, эвакуировали в больницу в бессознательном состоянии.

Автомобильный регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в пятницу, 23 марта, на площади Победы в Санкт-Петербурге.Женщина, находившаяся за рулем Volkswagen Polo, не справилась с управлением.Машину занесло, она несколько раз врезалась в стены тоннеля, едва не опрокинулась и остановилась поперек проезжей части.Очевидцы попытались оказать помощь пострадавшей и вызвали экстренные службы."Девушка превысила скорость и не справилась с управлением. Увезли на скорой в бессознательном состоянии", — рассказал автор видео.