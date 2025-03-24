Оценка была проведена только по площади жилой комнаты, без учёта долей кухни, туалета и ванной.

Жительница аварийного дома №19 по улице Никитской во Владимире получила компенсацию за выкуп коммунальной квартиры в размере 1,4 млн рублей, что на 360 тыс. рублей меньше её рыночной стоимости. Проблема была выявлена в ходе прокурорской проверки: оценка была проведена только по площади жилой комнаты, без учёта долей кухни, туалета и ванной.Правоохранители направили иск в суд, и экспертиза подтвердила заниженную стоимость. Женщине уже был выплачен перерасчет компенсации.Напомним, ранее мы писали, что