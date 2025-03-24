Жуткая живодерская история произошла в Коврове. Компания подростков закопала заживо полугодовалого щенка. Всё случилось вечером 20 марта на поле возле улицы Олега Кошевого. Две девушки

Жуткая живодерская история произошла в Коврове. Компания подростков закопала заживо полугодовалого щенка. Всё случилось вечером 20 марта на поле возле улицы Олега Кошевого. Две девушки прогуливались по улицам города, как вдруг увидели компанию подростков, которая тащила на поводке маленькую собаку. Она громко пищала, а когда через несколько минут собачьи крики стали еще громче, девушки поняли,