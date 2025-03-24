Сегодня утром в Коврове выгорел дотла городской троллейбус №4. В МЧС сообщили, что причиной тому послужила техническая неисправность. Как так вышло, что общественный транспорт выпустили на

Сегодня утром в Коврове выгорел дотла городской троллейбус №4. В МЧС сообщили, что причиной тому послужила техническая неисправность. Как так вышло, что общественный транспорт выпустили на линию в таком состоянии? Ковровская прокуратура задалась тем же вопросом и организовала проверку по факту происшествия. Кроме того, сотрудники надзорного ведомства вместе с ГАИ проинспектируют городской троллейбусный парк. Из