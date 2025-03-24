Родители обратились в прокуратуру.

Семья из Владимира с тремя детьми добилась справедливости через суд после проблем с получением государственного пособия на младшего ребенка. На портале Госуслуг произошла техническая ошибка, что привело к отказу в выплатах.После отклонения заявления со стороны Социального фонда, родители обратились в прокуратуру, которая подтвердила, что доход семьи не превышал установленных норм. В результате Фрунзенский райсуд удовлетворил иск семьи, однако Соцфонд подал апелляцию, которая была отклонена Владимирским областным судом.Решение суда находится под контролем прокуратуры.