Однако объемы строительства сократились на 10,3%.

Владимирская область заняла 22 место в рейтинге по строительству жилья за 2024 год, согласно данным экспертов РИА Новости. В регионе было введено в эксплуатацию 1,028 млн квадратных метров жилья, что составляет 0,79 кв. м. на человека. Однако объемы строительства сократились на 10,3%, а доля области в общероссийском объеме составила лишь 1%.Лидером рейтинга стала Ленинградская область с показателем 4 млн кв. м., тогда как на последнем месте оказалась Магаданская область с 10 тыс. кв. м. нового жилья.Напомним, ранее мы писали, что