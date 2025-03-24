Запланированы еще два субботника — 12 и 26 апреля, приглашаются все желающие.

Во Владимире 22 марта прошел первый общегородской субботник, собравший 5635 участников, включая сотрудников организаций, студентов и неравнодушных жителей. Горожане объединились для очистки города от мусора после зимы, работая в дворах, на улицах, в парках и церквях, даже в отдаленных районах.В рамках акции были отремонтированы 28 объектов, высажены шесть новых зеленых насаждений и обрезаны ветки у 63 деревьев и кустов. Запланированы еще два субботника — 12 и 26 апреля, приглашаются все желающие.Напомним, ранее мы писали, что