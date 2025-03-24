На арендованном участке Селивановского лесничества было срублено 10 сосен, что оценено в 188,5 тысячи рублей.

Владимирский областной суд поддержал требования природоохранного прокурора о взыскании ущерба с арендатора ООО «КовровЛесПром» за незаконную вырубку деревьев. В период с конца 2021 года по начало 2022 года на арендованном участке Селивановского лесничества было срублено 10 сосен, что оценено в 188,5 тысячи рублей.Прокурор подал иск в Судогодский районный суд, который был удовлетворен. Ответчик попытался обжаловать решение, однако Владимирский областной суд оставил его без изменений, и оно вступило в законную силу.Напомним, ранее мы писали, что