Зубры используют эти природные «парикмахерские» для вычесывания шерсти, что особенно важно в период сезонной линьки.

Сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Владимирской области нашли необычные явления во время рейдового обхода владений зубров в Клязьминско-Лухском заказнике. Специалисты столкнулись с целым «спа-салоном» для краснокнижных животных — чесательными деревьями и пеньками.Зубры используют эти природные «парикмахерские» для вычесывания шерсти, что особенно важно в период сезонной линьки. Они также ломают ели, создавая из них подобия расчесок для избавления от паразитов.Кроме того, зубры активно используют смолу, образующуюся при снятии коры рогами, для залечивания ран. Напомним, ранее мы писали, что