Стало известно о новой схеме, от которой могут пострадать те, кто находятся в поиске новой работы и их близкие. О ней предупредили в пресс-службе правительства Владимирской области. Суть в

Стало известно о новой схеме, от которой могут пострадать те, кто находятся в поиске новой работы и их близкие. О ней предупредили в пресс-службе правительства Владимирской области. Суть в том, что мошенники рассылают сообщения с приглашением на работу с высокой зарплатой, затем просят жертву перейти по ссылке и заполнить анкету. Ссылка отведет наивного соискателя на