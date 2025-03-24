22 марта во Владимире прошел первый общегородской субботник. В нем приняли участие 5635 человек. Люди объединились, чтобы очистить город от мусора после зимнего сезона. В уборке участвовали

22 марта во Владимире прошел первый общегородской субботник. В нем приняли участие 5635 человек. Люди объединились, чтобы очистить город от мусора после зимнего сезона. В уборке участвовали сотрудники частных организаций, предприятий и муниципальных учреждений, студенты, волонтеры, а также просто неравнодушные жители. Люди очищали от мусора дворы, улицы, церковные территории, парки и другие зеленые зоны, в