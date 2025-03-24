Здоровье, традиционные ценности и сохранение исторической памяти. В областном центре состоялся второй региональный форум «Женщины земли Владимирской». Около 400 участниц на четырех разных

Здоровье, традиционные ценности и сохранение исторической памяти. В областном центре состоялся второй региональный форум «Женщины земли Владимирской». Около 400 участниц на четырех разных площадках обсудили вопросы, касающиеся расширения возможностей для женщин — реализации в семье, бизнесе и общественной жизни. На площадке «Историческая память поколений» обсудили вопросы, связанные с оказанием помощи ветеранам, поисковым движением, обменялись опытом,