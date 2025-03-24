Мужчина купил лотерейный билет всего за 10 минут до розыгрыша.

Житель Владимирской области, Алексей, неожиданно стал обладателем крупного выигрыша в лотерее. Мужчина, работающий в социальном доме, купил лотерейный билет всего за 10 минут до розыгрыша, просто «тыкнув пальцем в небо». Об этом сообщаетПо словам Алексея, он выбрал билеты в лотерее «Большая 8», где разыгрывался суперприз, и был приятно удивлён, получив СМС с уведомлением о выигрыше.Сразу после работы Алексей направился в Лотерейный центр для оформления выигрыша. Он планирует использовать приз для лечения зубов и погашения кредита, а также рассматривает возможность постройки дома на своем участке.Это не первый выигрыш Алексея – ранее он оказался в числе победителей, получив 10 тысяч рублей в той же лотерее.