В Октябрьском районном суде завершилось судебное следствие по делу бывшего министра здравоохранения региона Валерия Янина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).По данным следствия, с сентября 2022‑го по декабрь 2024‑го Янин — сначала как главный врач Александровской районной больницы, а затем как министр здравоохранения — требовал от подчиненных регулярно передавать ему деньги безвозмездно. Опасаясь проблем на работе и увольнения, сотрудники выполнили требования и в общей сложности отдали ему 640 тысяч рублей.Государственный обвинитель Илья Шмаков попросил суд приговорить экс‑министра к 8 годам лишения свободы и запретить ему в течение 2 лет и 6 месяцев занимать госдолжности с организационно‑распорядительными и административно‑хозяйственными полномочиями.