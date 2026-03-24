Согласно предварительным метеорологическим данным, Светлое Христово Воскресение, которое в 2026 году выпадает на 12 апреля, встретит владимирцев умеренно теплой, но пасмурной погодой.Днем столбики термометров поднимутся до +12°C. Ночь также обещает быть относительно теплой для середины апреля — около +9°C.В этот день ожидается облачность и небольшие дожди.Вся предпраздничная неделя (с 6 по 11 апреля) будет характеризоваться стабильностью: дневные температуры будут колебаться в пределах +10... +12°C, а ночные постепенно расти с +4°C до +8°C.Стоит ли ожидать резкого похолодания после праздника?Нет, согласно долгосрочному прогнозу, температурный режим останется стабильным. В понедельник, 13 апреля, и во вторник, 14 апреля, сохранится аналогичная погода: днем до +12°C, возможны небольшие дожди. Настоящее весеннее тепло с температурами выше +15°C начнет приходить в регион ближе к концу апреля.