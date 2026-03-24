Дата праздника напрямую зависит от дня празднования Светлого Христова Воскресения.

В 2026 году Красная горка (первое воскресенье после Пасхи) выпадает на 19 апреля.Поскольку дата праздника напрямую зависит от дня празднования Светлого Христова Воскресения (Пасхи), который в 2026 году приходится на 12 апреля, Красную горку мы отмечаем ровно через неделю.Красная горка — это первый день после долгого перерыва (Великого поста и Пасхальной недели), когда Православная церковь снова начинает совершать таинство венчания.Существует старинная поговорка: «Кто на Красной горке женится, тот вовек не разлучится».Праздник также символизирует окончательный приход весны и расцвет природы.