Обстановка в области сейчас по-настоящему критическая.

Весна во Владимирской области в этом году ранняя и коварная. Пока жители радуются первому солнцу, лед на Клязьме, Содышке и городских прудах превращается в смертельную ловушку. С виду он еще кажется крепким, но внутри его структура уже изменилась. Он стал рыхлым, игольчатым и неспособным выдержать даже вес ребенка, не говоря уже о взрослом человеке. Обстановка в области сейчас по-настоящему критическая. Подробнее в материале .Режим «красной зоны»: выход запрещенВласти региона не просто «рекомендуют» не выходить на лед — во всех районах . Это вынужденная мера: мониторинг показывает, что структура ледового покрытия на Клязьме, Нерли и других реках изменилась бесповоротно.Нарушителям грозит не только смертельная опасность, но и вполне реальные штрафы — от 800 до 4000 рублей. Но, как показывают рейды, далеко не всех останавливает даже угроза для кошелька, не говоря уже о жизни.«Тонкий лед»: азарт против здравого смыслаБуквально на днях, 22 марта, в Петушинском районе прошел масштабный профилактический рейд. Полицейские вместе с сотрудниками администрации и инспекторами ГИМС отправились в «традиционные» места скопления рыбаков. Картина, которую они застали, поражает: несмотря на плюсовую температуру и официальные запреты, на льду — десятки людей.Многие рыболовы игнорируют даже специальные знаки, которые установлены в самых популярных местах. В ходе рейда с любителями подледного лова пришлось проводить жесткие беседы, буквально заставляя их сворачивать снасти и выходить на берег. Без протоколов на самых упрямых «экстремалов» не обошлось. Но главная задача здесь — не наказать, а предотвратить беду.Мины замедленного действия под ногамиСпециалисты МЧС бьют тревогу: весенний лед — это не зимний «панцирь». Если зимой он трещит, предупреждая о просадке, то сейчас он ведет себя иначе. Мартовский лед становится «игольчатым»: он просто рассыпается на вертикальные кристаллы. Сверху он может выглядеть белым и крепким, но внутри это уже каша.Правило «трех дней» сейчас работает против нас: если температура выше нуля держится хотя бы трое суток, прочность льда падает на четверть. А в устьях рек, у камышей и там, где бьют ключи, ледяная кромка и вовсе стала призрачной. Спасатели напоминают: если лед серый или имеет желтоватый оттенок — это верная смерть.Чуда не произошло7 марта в Звенигороде трое детей — 13-летняя Алина, Ваня и Богдан — провалились под лед. Поиски длились долгие десять дней. В операции участвовал спецназ МЧС и водолазы со всей страны. Тела ребят искали на протяжении 45 километров акватории, выпиливая глыбы льда бензопилами. Последней нашли Алину.Сегодня сотрудники ОМВД и МЧС обращаются к каждому жителю Владимирской области: не выходите на лед сами и, самое главное, объясните это детям. Весенняя рыбалка или прогулка по реке не стоят жизни.