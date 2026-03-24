На прошлой неделе в многоквартирных домах № 6 и № 7 микрорайона Заклязьменский во Владимире произошло возгорание. Огонь оперативно ликвидировали силами МЧС, очаги в трех квартирах потушили. Администрация города держит ситуацию на особом контроле: сейчас специалисты проводят поквартирный обход, чтобы точно оценить нанесенный ущерб.Больше всего жителей волнует ситуация с газом: из 103 газовых стояков в домах уже запустили более 80. Остальные 23 пока отключены — это нужно для безопасности. Проблемы две: система на этих участках не держит давление, а еще специалистам пока не удалось попасть в некоторые квартиры для проверки. Работы продолжатся до полного устранения неисправностей.За компенсацией за нанесенный ущерб жители могут обратиться в свои страховые компании.