Представителям Министерства обороны РФ передали 458 электрических самокатов китайского производства общей стоимостью 21,4 млн рублей. Мобильная группа Владимирской таможни обнаружила грузовик с самокатами на трассе региона. Товар ввозился на территорию России из Казахстана без необходимых документов. В ходе проверки сотрудники таможни установили, что электротранспорт не прошёл таможенное декларирование на территории ЕАЭС. Владелец товара имел возможность подать