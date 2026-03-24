В Кольчугино отремонтировали балкон многоквартирного дома на улице Гагарина, 5. Он обрушился 16 марта на втором этаже. О происшествии стало известно из сообщений в местных соцсетях, после чего Кольчугинская межрайонная прокуратура вместе с жилищным контролем провела проверку.Выяснилось, что дом 1950‑х годов постройки с 2015‑го находится на обслуживании у ООО «ЖЭУ‑2». Компания годами не проверяла состояние балконов, это и привело к аварии. Прокурор внес представление директору организации, а в отношении него и юрлица завели дела по статье о нарушении правил содержания жилых домов (ст. 7.22 КоАП РФ).Сейчас балкон полностью восстановлен. Кроме того, прокуратура начала проверять, как другие управляющие компании следят за балконами в многоквартирных домах города.