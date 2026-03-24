В Вязниках и Вязниковском районе возникли проблемы с вывозом крупногабаритных отходов. Подъезды к контейнерным площадкам оказались завалены снегом, из‑за чего мусор не вывозили вовремя. За вывоз ТКО отвечает компания ООО «Вторресурсы», а за содержание площадок — районная администрация.Вязниковская межрайонная прокуратура провела проверку и внесла представление главе администрации района.После вмешательства надзорного ведомства территории возле контейнерных площадок начали очищать от отходов. Ситуация остается на контроле прокуратуры.