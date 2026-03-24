Таможенники Владимирской области отправили в зону СВО 458 единиц электротранспорта. Сообщается, что электросамокаты могут развивать скорость до 70 км/ч.Данные самокаты были незаконно ввезены на территорию России и теперь будут активно использоваться в зоне спецоперации. Подобная техника уже помогает бойцам на фронте. На них быстро доставляют посылки, еду, воду и лекарства. Также их часто используют для патруля. Подобный транспорт развивает приличную скорость, издавая при этом минимум шума.Добавим, что это не первый полезный груз от владимирской таможни в зону СВО. Каждая конфискованная партия товаров рассматривается с точки зрения полезности на СВО. Так, например, в прошлом году военным отправили два легковых авто, телефоны, планшеты и ноутбуки.