Артист Владимирского театра драмы Юрий Круценко удостоен престижной региональной премии имени Евгения Евстигнеева за 2026 год. Соответствующее распоряжение о награждении уже подписал

Артист Владимирского театра драмы Юрий Круценко удостоен престижной региональной премии имени Евгения Евстигнеева за 2026 год. Соответствующее распоряжение о награждении уже подписал губернатор Александр Авдеев. Об этом поделились в облправительстве. Эту премию вручают за выдающийся творческий вклад в развитие культуры Владимирской области. Юрий получил награду за создание ярких и оригинальных сценических работ, которые отличаются новизной