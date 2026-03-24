Во Владимире полицейские, а также сотрудниками регионального УФСБ при силовой поддержке Росгвардии, задержали троих человек по подозрению в хулиганстве. Об инциденте стало известно благодаря видео из интернета.
На кадрах, снятых 23 марта на улице Вокзальной, видно, как несколько человек грубо нарушают общественный порядок. Подробности случившегося не разглашаются.
Правоохранители оперативно выехали на место и выяснили обстоятельства случившегося. Следователи завели уголовное дело по статье «хулиганство». Подозреваемыми оказались двое местных жителей 2006 и 1978 года рождения и иностранный гражданин 2009 года рождения. Сейчас их доставили в следственные органы.
