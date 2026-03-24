Сейчас их доставили в следственные органы.

Во Владимире полицейские, а также сотрудниками регионального УФСБ при силовой поддержке Росгвардии, задержали троих человек по подозрению в хулиганстве. Об инциденте стало известно благодаря видео из интернета.На кадрах, снятых 23 марта на улице Вокзальной, видно, как несколько человек грубо нарушают общественный порядок. Подробности случившегося не разглашаются.Правоохранители оперативно выехали на место и выяснили обстоятельства случившегося. Следователи завели уголовное дело по статье «хулиганство». Подозреваемыми оказались двое местных жителей 2006 и 1978 года рождения и иностранный гражданин 2009 года рождения. Сейчас их доставили в следственные органы.