Во Владимире по требованию прокуратуры прекратили исполнительные производства в отношении участника специальной военной операции. Мужчина обратился в надзорное ведомство, потому что столкнулся с нарушением законодательства об исполнительном производстве.Оказалось, в службе судебных приставов велись три дела о взыскании с него задолженностей по кредитам. Два производства закрыли, а третье приостановили. Хотя по закону их должны были полностью прекратить. Житель заключил контракт до 1 декабря 2024 года, а общая сумма долга не превышала 10 миллионов рублей.После представления прокурора города права участника СВО восстановили — все исполнительные производства против него прекратили.