Во Владимирской области участники спецоперации смогут пройти санаторно‑курортное лечение за счет областного бюджета. Такое решение принял губернатор Александр Авдеев.Мера поддержки коснется добровольцев, участвовавших в СВО, и демобилизованных военнослужащих, которые еще не получали санаторно‑курортное лечение через Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Размер сертификата — 109 000 рублей.Чтобы воспользоваться помощью, нужно обратиться лично или через представителя в учреждение соцзащиты либо в МФЦ по месту жительства. Военнослужащих уведомят о начале реализации программы.