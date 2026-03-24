Прокуратура Владимирской области направила в областной суд уголовное дело о незаконном производстве синтетического наркотика в особо крупном размере.По данным следствия, в мае прошлого года мужчина оборудовал лабораторию в нежилом строении в деревне Бухолово Собинского района. Установил химическое и вспомогательное оборудование, а затем забрал из тайников прекурсоры и приступил к производству запрещенных веществ. Правоохранители пресекли преступную деятельность 2 октября. Из незаконного оборота изъяли более 3 кг синтетического наркотика.Теперь дело рассмотрит Владимирский областной суд.