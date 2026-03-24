С 25 марта во Владимирской области начнет действовать режим повышенной готовности для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Авдеев, чтобы обеспечить безопасность жителей в период весеннего половодья и начала пожароопасного сезона. Об этом сообщили в облправительстве. В связи с этим профильным организациям и предприятиям рекомендовано провести дополнительные профилактические работы и подготовить резерв техники