Суздальский районный суд вынес приговор 31‑летнему жителю Суздальского района. Его признали виновным в 46 преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Мужчина организовал более 40 закладок синтетического наркотика в Суздале менее чем за 3 часа.Злоумышленник вступил в сговор с неустановленными лицами: он забрал крупную партию запрещенных веществ из тайника во Владимире, а затем отправился в Суздаль. Заработать на распространении наркотиков мужчина решил, несмотря на отсутствие постоянной работы. Предварительно он оформил на себя множество микрозаймов. Правоохранители задержали его до того, как он успел завершить все запланированные сделки, а наркотики изъяли из незаконного оборота.Суд приговорил виновного к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и конфисковал автомобиль «Лада Калина», который тот использовал при совершении преступлений. Приговор пока не вступил в законную силу.