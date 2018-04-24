Вслед за Континентальной хоккейной лиге определился победитель и в Женской хоккейной лиге. Им стала уфимская Агидель, которая на выезде со счетом 4:1 одержала победу над дмитровским Торнадо в третьем матче финальной серии плей-офф.

Вслед за Континентальной хоккейной лиге определился победитель и в Женской хоккейной лиге. Им стала уфимская "Агидель", которая на выезде со счетом 4:1 одержала победу над дмитровским "Торнадо" в третьем матче финальной серии плей-офф.В составе победительниц шайбы забросили Ольга Сосина (11-я и 23-я минуты), Александра Вафина (20-я) и Алена Зубкова (32-я). За "Торнадо" отличилась Анна Шохина (60-я). Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Агидели". Обладателями бронзовых медалей чемпионата стали СКИФ и "Динамо".