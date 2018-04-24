В понедельник, 23 апреля, президент Армении Армен Саркисян выступил с обращением к гражданам страны. В частности, он отметил, что к массовым народным волнениям привели отсутствие надежды на будущее и накопленные социальные проблемы. Пора создавать новую Армению, - сказал глава государства.

В понедельник, 23 апреля, президент Армении Армен Саркисян выступил с обращением к гражданам страны. В частности, он отметил, что к массовым народным волнениям привели отсутствие надежды на будущее и накопленные социальные проблемы."Мы не раз говорили, что в стране много проблем. Отсутствие веры в будущее, социальные трудности, чувство неудовлетворенности привели к народному движению. Эти факторы для граждан страны являются существенными. Это исторический момент для нашей родины, пора создать новую Армению", — цитирует высказывание главы государства ТАСС. Также Армен Саркисян отметил, что глубоко ценит мудрое решение Сержа Саргсяна.Как сообщалось, ранее Серж Саргсян, избранный парламентом страны на пост премьер-министра Армении, подал в отставку на фоне усиливающихся акций протеста. Митинги оппозиции с требованием отставки премьера начались в Ереване 13 апреля текущего года.