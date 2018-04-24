Новую электронную услугу запустил банк Возрождение:
максимальная сумма по гарантии без залога и поручительств составляет 150
миллионов рублей. Таких предложений для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на рынке пока нет.
Новую электронную услугу запустил банк "Возрождение":
максимальная сумма по гарантии без залога и поручительств составляет 150
миллионов рублей. Таких предложений для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на рынке пока нет.
Как сообщили в банке, заявка клиента рассматривается в
течение одного дня в режиме онлайн. При этом гарантию клиенты могут получить в
день обращения, не выходя из офиса, предъявив минимальный пакет документов.
"Электронный документооборот значительно упрощает для участников
госзаказа процедуру получения банковской гарантии, новый формат которой не
требует открытия счета, визита в банк и бумажных документов", – отметил
заместитель председателя правления банка "Возрождение" Евгений Павлов.
Банк предоставляет гарантии на участие в тендере,
гарантии исполнения обязательств по контракту и возврата аванса на срок до 5
лет по ставке от 2,5% годовых.
Банк "Возрождение (ПАО), Москва – персональный банк для
корпоративных и частных клиентов. Входит в ТОП-40 крупнейших российских банков
по активам. Занимает 23 место в рейтинге самых рентабельных банков по версии
газеты "Коммерсант". В рейтинге "100 надежных российских банков 2018" по версии
Forbes Банк занял 49 место, а в рейтинге "Банки с самыми низкими ставками на
рефинансирование ипотеки из топ-20 по объему ипотечных портфелей" этого же
издания – 13 место.
Региональная сеть Банка насчитывает 116 офисов продаж и
порядка 750 банкоматов. Банк обслуживает свыше 1 200 000 частных и 53 000
юридических лиц, которым предлагает полный спектр услуг: кредитные программы,
депозиты, расчетные операции, широкий выбор банковских карт и многое другое.