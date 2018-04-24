Новую электронную услугу запустил банк Возрождение: максимальная сумма по гарантии без залога и поручительств составляет 150 миллионов рублей. Таких предложений для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на рынке пока нет.

Новую электронную услугу запустил банк "Возрождение":максимальная сумма по гарантии без залога и поручительств составляет 150миллионов рублей. Таких предложений для юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей на рынке пока нет.Как сообщили в банке, заявка клиента рассматривается втечение одного дня в режиме онлайн. При этом гарантию клиенты могут получить вдень обращения, не выходя из офиса, предъявив минимальный пакет документов."Электронный документооборот значительно упрощает для участниковгосзаказа процедуру получения банковской гарантии, новый формат которой нетребует открытия счета, визита в банк и бумажных документов", – отметилзаместитель председателя правления банка "Возрождение" Евгений Павлов.Банк предоставляет гарантии на участие в тендере,гарантии исполнения обязательств по контракту и возврата аванса на срок до 5лет по ставке от 2,5% годовых.Банк "Возрождение (ПАО), Москва – персональный банк длякорпоративных и частных клиентов. Входит в ТОП-40 крупнейших российских банковпо активам. Занимает 23 место в рейтинге самых рентабельных банков по версиигазеты "Коммерсант". В рейтинге "100 надежных российских банков 2018" по версииForbes Банк занял 49 место, а в рейтинге "Банки с самыми низкими ставками нарефинансирование ипотеки из топ-20 по объему ипотечных портфелей" этого жеиздания – 13 место.Региональная сеть Банка насчитывает 116 офисов продаж ипорядка 750 банкоматов. Банк обслуживает свыше 1 200 000 частных и 53 000юридических лиц, которым предлагает полный спектр услуг: кредитные программы,депозиты, расчетные операции, широкий выбор банковских карт и многое другое.