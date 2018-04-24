Ростовские свиньи в соучастниках убийства, бараны-контрабандисты в Татарстане и труп младенца в Тюменском мусоропроводе. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Ростовские свиньи в соучастниках убийства,бараны-контрабандисты в Татарстане и труп младенца в Тюменском мусоропроводе. Обзоррегиональных новостей от Dni.Ru.Бездомные собаки вернутся на улицы российских городов.Правительство Нижегородской области предлагает распространить на всю странуопыт обращения с беспризорными животными. В регионе уже 4 года выпускаютбездомных собак обратно в среду обитания, если они прошли вакцинацию, стерилизованыи неагрессивны. Однако федеральное законодательство оставляет вопроснеурегулированным. Нижегородские власти считают, что такую практику надоутвердить законодательно, передает .Руководство Александровской больницы в Санкт-Петербургезлоупотребило служебными полномочиями. Заместитель главного врача ЛюдмилаРошковская уже доставлена к следователю. По данным следствия, пациентов безвсяких на то показаний госпитализировали в неврологию и реанимацию. Но попадалиони туда лишь на бумаге – амбулаторные карты фальсифицировались, а местному фондуобязательного медицинского страхования приходилось выделять деньги на лечениебольных. По данным следствия, через руки чиновников от медицины прошли более200 таких пациентов, пишетСтрасти на хуторе Савоськин в Ростовской области. Житель Зимовниковскогорайона из охотничьего ружья застрелил своего 65-летнего знакомого. Как отмечаетследствие – на почве личных неприязненных отношений. Затем убийца взял садовуютачку и перевез тело в свинарник, после чего скрылся. Преступника удалосьзадержать, ему грозит 15 лет колонии, сообщает .Контрабандные бараны из Дагестана могут появиться вТатарстане к празднику Курбан-байрам. Как отмечают власти, Республика Дагестан– один из немногих регионов, который саботирует внедрение электроннойветеринарной сертификации. В Татарстане предупреждают местных продавцов, что жертвенныеживотные должны иметь электронные ветеринарные документы. Специалисты будутпроверять каждую особь на наличие инфекций, а на постах организуюткруглосуточный надзор, передаетТруп младенца обнаружили в ночь на 24 апреля в мусоропроводеодного из домов в Тюмени. По словам свидетелей – жителей дома № 218 по улицеРеспублики – ребенку было не больше пяти месяцев. По словам одной из женщин,сотрудники полиции выясняют у проживающих в многоквартирнике тюменцев, кто изсоседей был в положении, сообщаетСледственный комитет по Омской области назначил доследственнуюпроверку в связи с трагическим происшествием. 15 апреля в больницу былидоставлены трое подростков 13, 16 и 17 лет с ожогами. Как выяснилось, ребята назаброшенной территории неподалеку от одного из садовых товариществ с помощьюкарбида подожгли бочку с краской. В результате взрыва двое пострадавшихоказались в тяжелом состоянии, одного подключили к аппарату искусственнойвентиляции легких. Несмотря на старания врачей, 23 апреля 13-летний мальчикскончался, пишетИтоги операции "Арсенал" подвели в Удмуртии. СотрудникиРосгвардии совместно с участковыми уполномоченными полиции проверили более 470владельцев гражданского оружия. За время проверок выявлено 34 административныхправонарушения. Изъято 20 единиц оружия – в том числе 6 самоделок, 6гладкоствольных охотничьих ружей – а также 320 штук патронов различного калибраи 800 граммов взрывчатых веществ. Возбуждено 32 уголовных дела, передаетДятла Пашу выпустили на свободу. Найденная зимой в НижнемТагиле птица два месяца жила на станции юных натуралистов. Дятел заблудился вгороде и повредил шею, возможно, врезавшись в стеклянную витрину. Пашунамеренно не приручали, чтобы с наступлением тепла выпустить его на свободу. Егокормили творогом, мясом и фруктами. Как выяснилось, Паша – как, впрочем и вседятлы – большие сладкоежки, отмечаетСтрашная находка в садоводческом товариществе "Монголия"Камышинского района Волгоградской области. Один из дачников обратил внимание настранный запах, исходивший из одного из домов. Внутри открылась жуткая картина:на полу лежали тела троих мужчин. Вызванные стражи порядка не смогли установитьличности покойных: судя по всему, умерли они несколько недель назад. Будетпроведена экспертиза. Предположительно, мужчины отравились угарным газом,пытаясь согреться у разожженного в ведре костра, пишутДепутаты омского горсовета требуют запретить спектакль впостановке башкирского режиссера Айрата Абушахманова. Пьеса с провокационнымназванием "Шлюхи не огонь" уже не раз вызывала раздражение уобластных чиновников. По мнению депутатов, проблема не только в одной пьесе -вопросы вызывает репертуар всех омских театров. "То, что там творится…просто нет слов! Мат на мате!", – заявил коммунист Михаил Федотов. Парламентариюпредложили написать официальное обращение в Министерство культуры по поводу спектакляи пообещали поставить под документом свои подписи, передаетУроженец Чеченской Республики признан виновным в применениинасилия в отношении сотрудника ППС. Решение вынес суд Ленинского района Уфы. Поданным следствия, подвыпивший фигурант дела с друзьями вышли из кафе и пошли поулице, нарушая общественный порядок и спокойствие горожан. Нарушителей остановилисотрудники патрульно-постовой службы. Мужчины отказались предъявить документы. Впомещении поста полиции обвиняемый "умышленно и со значительной силойтолкнул двумя руками сотрудника полиции, причинив ему физическую боль" -после чего скрылся. Подсудимый пытался доказать, что все произошло случайно -но судьи ему почему-то не поверили, сообщает .