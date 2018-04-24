Ростовские свиньи в соучастниках убийства,
бараны-контрабандисты в Татарстане и труп младенца в Тюменском мусоропроводе. Обзор
региональных новостей от Dni.Ru.
Ростовские свиньи в соучастниках убийства,
бараны-контрабандисты в Татарстане и труп младенца в Тюменском мусоропроводе. Обзор
региональных новостей от Dni.Ru.
Бездомные собаки вернутся на улицы российских городов.
Правительство Нижегородской области предлагает распространить на всю страну
опыт обращения с беспризорными животными. В регионе уже 4 года выпускают
бездомных собак обратно в среду обитания, если они прошли вакцинацию, стерилизованы
и неагрессивны. Однако федеральное законодательство оставляет вопрос
неурегулированным. Нижегородские власти считают, что такую практику надо
утвердить законодательно, передает .
Руководство Александровской больницы в Санкт-Петербурге
злоупотребило служебными полномочиями. Заместитель главного врача Людмила
Рошковская уже доставлена к следователю. По данным следствия, пациентов без
всяких на то показаний госпитализировали в неврологию и реанимацию. Но попадали
они туда лишь на бумаге – амбулаторные карты фальсифицировались, а местному фонду
обязательного медицинского страхования приходилось выделять деньги на лечение
больных. По данным следствия, через руки чиновников от медицины прошли более
200 таких пациентов, пишет
Страсти на хуторе Савоськин в Ростовской области. Житель Зимовниковского
района из охотничьего ружья застрелил своего 65-летнего знакомого. Как отмечает
следствие – на почве личных неприязненных отношений. Затем убийца взял садовую
тачку и перевез тело в свинарник, после чего скрылся. Преступника удалось
задержать, ему грозит 15 лет колонии, сообщает .
Контрабандные бараны из Дагестана могут появиться в
Татарстане к празднику Курбан-байрам. Как отмечают власти, Республика Дагестан
– один из немногих регионов, который саботирует внедрение электронной
ветеринарной сертификации. В Татарстане предупреждают местных продавцов, что жертвенные
животные должны иметь электронные ветеринарные документы. Специалисты будут
проверять каждую особь на наличие инфекций, а на постах организуют
круглосуточный надзор, передает
Труп младенца обнаружили в ночь на 24 апреля в мусоропроводе
одного из домов в Тюмени. По словам свидетелей – жителей дома № 218 по улице
Республики – ребенку было не больше пяти месяцев. По словам одной из женщин,
сотрудники полиции выясняют у проживающих в многоквартирнике тюменцев, кто из
соседей был в положении, сообщает
Следственный комитет по Омской области назначил доследственную
проверку в связи с трагическим происшествием. 15 апреля в больницу были
доставлены трое подростков 13, 16 и 17 лет с ожогами. Как выяснилось, ребята на
заброшенной территории неподалеку от одного из садовых товариществ с помощью
карбида подожгли бочку с краской. В результате взрыва двое пострадавших
оказались в тяжелом состоянии, одного подключили к аппарату искусственной
вентиляции легких. Несмотря на старания врачей, 23 апреля 13-летний мальчик
скончался, пишет
Итоги операции "Арсенал" подвели в Удмуртии. Сотрудники
Росгвардии совместно с участковыми уполномоченными полиции проверили более 470
владельцев гражданского оружия. За время проверок выявлено 34 административных
правонарушения. Изъято 20 единиц оружия – в том числе 6 самоделок, 6
гладкоствольных охотничьих ружей – а также 320 штук патронов различного калибра
и 800 граммов взрывчатых веществ. Возбуждено 32 уголовных дела, передает
Дятла Пашу выпустили на свободу. Найденная зимой в Нижнем
Тагиле птица два месяца жила на станции юных натуралистов. Дятел заблудился в
городе и повредил шею, возможно, врезавшись в стеклянную витрину. Пашу
намеренно не приручали, чтобы с наступлением тепла выпустить его на свободу. Его
кормили творогом, мясом и фруктами. Как выяснилось, Паша – как, впрочем и все
дятлы – большие сладкоежки, отмечает
Страшная находка в садоводческом товариществе "Монголия"
Камышинского района Волгоградской области. Один из дачников обратил внимание на
странный запах, исходивший из одного из домов. Внутри открылась жуткая картина:
на полу лежали тела троих мужчин. Вызванные стражи порядка не смогли установить
личности покойных: судя по всему, умерли они несколько недель назад. Будет
проведена экспертиза. Предположительно, мужчины отравились угарным газом,
пытаясь согреться у разожженного в ведре костра, пишут
Депутаты омского горсовета требуют запретить спектакль в
постановке башкирского режиссера Айрата Абушахманова. Пьеса с провокационным
названием "Шлюхи не огонь" уже не раз вызывала раздражение у
областных чиновников. По мнению депутатов, проблема не только в одной пьесе -
вопросы вызывает репертуар всех омских театров. "То, что там творится…
просто нет слов! Мат на мате!", – заявил коммунист Михаил Федотов. Парламентарию
предложили написать официальное обращение в Министерство культуры по поводу спектакля
и пообещали поставить под документом свои подписи, передает
Уроженец Чеченской Республики признан виновным в применении
насилия в отношении сотрудника ППС. Решение вынес суд Ленинского района Уфы. По
данным следствия, подвыпивший фигурант дела с друзьями вышли из кафе и пошли по
улице, нарушая общественный порядок и спокойствие горожан. Нарушителей остановили
сотрудники патрульно-постовой службы. Мужчины отказались предъявить документы. В
помещении поста полиции обвиняемый "умышленно и со значительной силой
толкнул двумя руками сотрудника полиции, причинив ему физическую боль" -
после чего скрылся. Подсудимый пытался доказать, что все произошло случайно -
но судьи ему почему-то не поверили, сообщает .