Фильм Любовь и голуби вышел на экраны в 1984 году. Роли там затмили для Нины Дорошиной и Александра Михайлова все, что было сыграно до и после. И на похоронах актрисы, сыгравшей Надежду Кузякину, ее экранный муж рассказал Dni.Ru о том, как проходили съемки.

Фильм "Любовь и голуби" вышел на экраны в 1984 году. Роли там затмили для Нины Дорошиной и Александра Михайлова все, что было сыграно до и после. И на похоронах актрисы, сыгравшей Надежду Кузякину, ее экранный муж рассказал Dni.Ru о том, как проходили съемки."Я до съемок ленты не видел спектакля "Любовь и голуби", который по пьесе Владимира Гуркина шел в "Современнике" и где играла Нина, – признался артист. – Не думал, что он станет моей хотя и экранной, но самой любимой женщиной. И, конечно, не мог даже представить, что роль в этом фильме станет для всех нас судьбоносной". И действительно, картину критика восприняла в штыки. На совещании Худсовета картину буквально заклевали: назвали неглубокой и пошлой безвкусицей, раскритиковали бытовые сцены и игру актеров.Негодование вызвало количество алкоголя, задействованного в фильме. В результате из ленты вырезали немало интересных сцен."Все то, что было вырезано при монтаже, решено было смыть с негативов, к сожалению хотя, если фрагменты эти сохранились, можно было сделать нормальную двухсерийную картину", – вздыхает Михайлов.Он признался, что несколько лет назад побывал на могиле прототипа своего героя – могучего скуластного шахтера. Но только благодаря мастерству режиссера Владимира Меньшова экранный Василия Кузякин обрел ту легкость, за которую его полюбила вся страна. "Меня до сих пор многие называют Васей и непременно предлагают выпить – я чуть не спился!", – признался Михайлов.Объяснил он и то, почему после "Любовь и голуби" у Нины Дорошиной не было значимых работ в кино: "Просто фильмы, которые сегодня снимаются, не ее. Горы трупов, море крови – все это было ей чуждо. Сегодня на сцене или на экране любят потрясти гениталиями, а убить человека стало также просто, как высморкаться. И Ниночка себя не видела в таком кино. Она, как и я, не снималась и в рекламе".Напомним, экранная жена Михайлова Нина Дорошина скончалась на 83-м году жизни 21 апреля. А Людмилы Гурченко, которая в "Любовь и голуби" играла разлучницу Раису Захаровны, не стало в 2011-м году. Исполнители остальных ролей, к счастью, здравствуют и по сей день.